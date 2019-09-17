Лукашенко призвал США вмешаться в ситуацию на Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Америку вмешаться в гражданский конфликт на Донбассе и поспособствовать примирению враждующих сторон. Об этом он заявил на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.
«Я абсолютно убежден, что без США урегулировать этот конфликт не получится», — цитирует главу государства
Ранее Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы. Он отметил, что народ страны не заслужил тех бед, которые там происходят. Также глава Белоруссии подчеркнул, что Евросоюз несет ответственность за Киев, который выбрал европейский путь развития. До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил у Лукашенко поддержки.
Украинские власти объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве, в апреле 2014 года. Несмотря на большие потери с обеих сторон, а также гибель тысяч мирных жителей, конфликт не закрыт до сих пор.