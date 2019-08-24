Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского: «Как мы, оказываем — не оказываем?»

Александр Лукашенко готов помочь Украине Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что его просил о поддержке украинский коллега Владимир Зеленский. Тему сотрудничества с Украиной Лукашенко коснулся во время рабочей встречи с премьером республики Сергеем Румасом.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — спросил Лукашенко у Румаса, сообщает RT.

Ответ премьера Белоруссии на вопрос президента не приводится.

Ранее Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на Украину. Как уточняет телеканал 360, белорусский президент примет участие в форуме регионов, который пройдет в Житомире