Жительнице дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, дали пять дней на выселение

Женщину выселяют из муниципальной квартиры в доме, где произошел взрыв Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Жительница дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, где в новогодние праздники от взрыва обрушился целый подъезд, должна покинуть квартиру в течение пяти дней. Такое сообщение Татьяна Писарева получила от администрации города.

«Мне сказали, что в связи с утратой оснований, дающих право на проживание, просят сдать ключи», — передает слова Писаревой информационный портал 74.RU.

Женщина с двумя детьми восемь лет прожила в муниципальной квартире, которую ей предоставили, когда она оказалась в сложной жизненной ситуации. После взрыва жильцам подъезда, который оказался разрушен, предложили переехать в новые квартиры. Однако у Писаревой нет документов на жилплощадь. По словам женщины, она оформляла их все это время, пока не сменился глава города.

Ранее Писарева вывесила плакат на балконе, когда на место взрыва в Магнитогорск приезжал президент РФ Владимир Путин. Тогда женщина объявила голодовку, так как местные власти отказались переселять ее в другое жилье. Ранее в мэрии Магнитогорска объяснили «URA.RU», что Писаревой не будут выделять квартиру, так как она не признана судом нуждающейся: в 2017 году женщина получила в наследство квартиру в Ставропольском крае и продала ее.