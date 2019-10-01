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Жительнице дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, дали пять дней на выселение

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров возле дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, руины, последствия взрыва
Женщину выселяют из муниципальной квартиры в доме, где произошел взрывФото: Илья Московец © URA.RU
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Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Жительница дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, где в новогодние праздники от взрыва обрушился целый подъезд, должна покинуть квартиру в течение пяти дней. Такое сообщение Татьяна Писарева получила от администрации города.

«Мне сказали, что в связи с утратой оснований, дающих право на проживание, просят сдать ключи», — передает слова Писаревой информационный портал 74.RU.

Женщина с двумя детьми восемь лет прожила в муниципальной квартире, которую ей предоставили, когда она оказалась в сложной жизненной ситуации. После взрыва жильцам подъезда, который оказался разрушен, предложили переехать в новые квартиры. Однако у Писаревой нет документов на жилплощадь. По словам женщины, она оформляла их все это время, пока не сменился глава города.

Ранее Писарева вывесила плакат на балконе, когда на место взрыва в Магнитогорск приезжал президент РФ Владимир Путин. Тогда женщина объявила голодовку, так как местные власти отказались переселять ее в другое жилье. Ранее в мэрии Магнитогорска объяснили «URA.RU», что Писаревой не будут выделять квартиру, так как она не признана судом нуждающейся: в 2017 году женщина получила в наследство квартиру в Ставропольском крае и продала ее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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