В Нижнем Тагиле снизили плату за проезд для владельцев карт Visa

В Нижнем Тагиле заработал сервис безналичной оплаты проезда в трамваях Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нижнем Тагиле заработала система безналичной оплаты проезда в трамваях. Тест-драйв нового для города сервиса провели глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель.

«Нижний Тагил стал вторым городом в области, где наш банк внедрил новую систему оплаты проезда в общественном транспорте», — пояснил Кисель. По его словам, в период тест-драйва системы новой услугой воспользовались более трех тысяч раз.

По мнению Пинаева, новый способ оплаты проезд поможет в формировании современной и комфортной городской среды. «Новая услуга поможет повысить уровень удобства муниципального транспорта, сделать передвижение по городу экономически более выгодным для жителей города», — добавил глава города. Мэрия Нижнего Тагила планирует расширить трамвайный парк, и в 2020 году приобретет две единицы подвижного состава.

До конца ноября стоимость поездки при оплате картой Visa будет снижена на два рубля. Стоимость поездки в рамках акции по стандартному тарифу составляет 18 рублей, по льготному — 10, сообщил директор департамента инновационных технологий Visa в России Алексей Денисов.

Безналичная оплата проезда работает на 60 машинах МУП «Тагильский трамвай» в пилотном режиме. Пассажиры могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa и МИР. Также заплатить можно будет с помощью гаджетов, поддерживающих технологии Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. При оплате проезда покупатель сам подносит карту к терминалу, поэтому данные карты будут не видны другим людям.