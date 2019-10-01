Захарова уличила в противоречии страны, которые объединились в ПАСЕ против России

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Мария Захарова раскритиковала создание новой группы в ПАСЕФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала создание в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) группы «Балтик-плюс», которая занимает противодействием России. Свое мнение она высказала на странице в Facebook.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было?» — прокомментировала Захарова создание новой группы. В «Балтик-плюс» вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, страны осуждают оккупацию Россией Крыма, а также частей Восточной Украины, Грузии и Молдавии. «Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем», — добавила Захарова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава украинской делегации в ПАСЕ признала, что необходимо постепенно налаживать отношения с Россией. По ее словам, Украина должна защищать свои интересы, но все равно знать, что происходит в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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