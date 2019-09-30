Украинская делегация в Европе «перешла» на сторону России

Украина должна постепенно налаживать отношения с Россией. Об этом заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько в интервью изданию «Левый берег».
«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала она. Парламентарий подчеркнула, что решение Киева покинуть осеннюю сессию ассамблеи является последовательным, передает
Депутат Верховной Рады Богдан Яременко 21 сентября заявил, что делегация Украины не приедет осеннюю сессию ПАСЕ из-за того, что ассамблея игнорирует интересы Киева, сообщает портал «Утро.ру». Россия вернулась с Совета Европы 26 июня. Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония выступали против участия делегации из РФ.