29 сентября 2019

Украинская делегация в Европе «перешла» на сторону России

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Митинг за мир в Донецке. Украина, триколор, голубь мира, флаг россии
Российская делегация вернулась с Совета Европы 26 июняФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Украина должна постепенно налаживать отношения с Россией. Об этом заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько в интервью изданию «Левый берег».

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала она. Парламентарий подчеркнула, что решение Киева покинуть осеннюю сессию ассамблеи является последовательным, передает Life. По словам Ясько, если бы Украина повела себя иначе, она бы показала свое согласие с «несправедливым процессом возвращения России» в ПАСЕ.

Депутат Верховной Рады Богдан Яременко 21 сентября заявил, что делегация Украины не приедет осеннюю сессию ПАСЕ из-за того, что ассамблея игнорирует интересы Киева, сообщает портал «Утро.ру». Россия вернулась с Совета Европы 26 июня. Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония выступали против участия делегации из РФ.

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