Четверо детей погибли на пожаре в Подмосковье

В тушении огня участвовали 25 человек и девять единиц техники Фото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковной деревне Чисмено в квартире сгорели четверо детей и женщина. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

«Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:24 по московскому времени от очевидца: горел трехэтажный кирпичный дом №6 по Лазурной улице», — передает сайт «Подмосковье сегодня». Прибывшие на место пожарные увидели открытое горение в двух квартирах на первом этаже общей площадью в 40 квадратных метров.

В 3:05 спасатели обнаружили на лестнице первые два тела — 30-летней женщины и трехлетнего ребенка. Позже они нашли тела еще троих погибших детей. К 4:22 удалось полностью потушить пожар. По словам ведомства, в тушении огня участвовали 25 человек и девять единиц техники. В момент возгорания в доме находились 17 человек. Из них 12 были эвакуированы. От огня пострадали три человека, однако они отказались от госпитализации.