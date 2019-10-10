09 октября 2019
08 октября 2019

В реконструкции пермского аэропорта нашли нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, большое савино, аэропорт, международный аэропорт пермь
Компания, контролирующая ремонтные работы в пермском аэропорту, нарушила законодательствоФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ходе реконструкции в аэропорту «Большое Савино» в Перми найдены нарушения. Проверку проводила пермская транспортная прокуратура. Надзорный орган установил, что компания «Доринжиниринг», которая контролирует ход работ, нарушила градостроительное законодательство. Информация о проверке опубликована на сайте прокуратуры.

«Установлено, что компания осуществляет строительный контроль на объекте ненадлежащим образом, а также работниками, не имеющими для этого специальных познаний», — сказано в сообщении прокуратуры.

«Доринжиниринг» привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства». После этого компания устранила выявленные прокуратурой нарушения.

Реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту «Большое Савино» ведется с прошлого года. Стоимость работ оценили в 145 млн рублей. Ранее сообщалось, что работы идут с опозданием в полтора месяца. Главный подрядчик, компания «Стройтрансгаз», объяснила отставание от графика плохими погодными условиями.

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