В реконструкции пермского аэропорта нашли нарушения

В ходе реконструкции в аэропорту «Большое Савино» в Перми найдены нарушения. Проверку проводила пермская транспортная прокуратура. Надзорный орган установил, что компания «Доринжиниринг», которая контролирует ход работ, нарушила градостроительное законодательство. Информация о проверке опубликована на сайте прокуратуры.
«Установлено, что компания осуществляет строительный контроль на объекте ненадлежащим образом, а также работниками, не имеющими для этого специальных познаний», — сказано в сообщении прокуратуры.
«Доринжиниринг» привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства». После этого компания устранила выявленные прокуратурой нарушения.
Реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту «Большое Савино» ведется с прошлого года. Стоимость работ оценили в 145 млн рублей. Ранее сообщалось, что работы идут с опозданием в полтора месяца. Главный подрядчик, компания «Стройтрансгаз», объяснила отставание от графика плохими погодными условиями.