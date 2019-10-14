Певица Наргиз уволила звукорежиссера Владимира Губатова, проработавшего с ней на протяжении двух лет, за его унижения в адрес самой певицы и других музыкантов коллектива. Об этом Наргиз написала на своей странице в Facebook, однако позже удалила соответствующую запись.
По словам Наргиз, предметом спора стали «особые условия» зарплаты звукорежиссера — наличие ста тысяч рублей, которые Губатов получал вне зависимости от количества у певицы концертов в текущем месяце. Данное условие Наргиз отказалась соблюдать из-за его хамского поведения по отношения к участникам коллектива. «Специалист ты, безусловно, вызывающий восхищение, но с человеческим фактором у тебя громадные проблемы», — обратилась Наргиз к Губатову в посте, скрин которого опубликовало издание Super.
Ранее бывший продюсер Наргиз Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей и запретил ей исполнять его песни. По словам Наргиз, из-за этого конфликта продюсерский центр Фадеева MALFA срывал ее концерты.