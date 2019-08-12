Певица Наргиз из-за конфликта с Максом Фадеевым сорвала концерты на Урале

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Максим Фадеев, фадеев максим
Конфликт Макса Фадеева и Наргиз оставил жителей Чайковского без концертаФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Певица Наргиз оставила жителей города Чайковский (Пермский край) без концерта из-за конфликта со своим продюсером Максом Фадеевым. Об этом артистка сообщила в Instagram.

«Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны „Малфой“ (продюсерский центр Максима Фадеева —ред.) и их руководством. Со стороны „Малфы“ и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала Наргиз.

В гастрольном графике Нариз выступление в Чайковском было запланировано в канун Дня работника нефтяной и газовой промышленности, 31 августа. В пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский» пояснили, что артистке уже нашли замену: «Будет выступать другой артист высокого уровня».

Ранее продюсерский центр MALFA, который принадлежит уроженцу Кургана, продюсеру и музыканту Максиму Фадееву, разорвал контракт с артисткой и запретил ей исполнять его песни. Музыкальный критик Александр Волков предположил, что конфликт между артистами — это запланированный пиар.

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Доброго всем, друзья мои! Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «Малфой» и их руководством. Мало того, со слов организатора Воронежского концерта , «Малфа» ЗАСТАВИЛА её снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми ? )) Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ... Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая))). Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу. Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, а что пред всем этим - «разливанные экскременты»? Люблю вас , мои неуёмные boyzzz and girlzzz ! Ваша NZ????

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

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