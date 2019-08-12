Певица Наргиз из-за конфликта с Максом Фадеевым сорвала концерты на Урале

Конфликт Макса Фадеева и Наргиз оставил жителей Чайковского без концертаФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim
Певица Наргиз оставила жителей города Чайковский (Пермский край) без концерта из-за конфликта со своим продюсером Максом Фадеевым. Об этом артистка сообщила в Instagram.
«Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны „Малфой“ (продюсерский центр Максима Фадеева —ред.) и их руководством. Со стороны „Малфы“ и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала Наргиз.
В гастрольном графике Нариз выступление в Чайковском было запланировано в канун Дня работника нефтяной и газовой промышленности, 31 августа. В пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский» пояснили, что артистке уже нашли замену: «Будет выступать другой артист высокого уровня».