На Украине заявили, что Россия мечтала о «захвате Крыма» с 1991 года

Россия хотела «забрать» полуостров еще почти 30 лет назад, полагают украинские блогеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Российские власти еще в начале 1990-х годов считали необходимым добиться включения Крыма в состав своей страны. Такого мнения придерживается Елена Кудренко.

«Россия завалила Крым своими, аннексия готовилась еще в 91-м. Давно надо было сделать Крым автономией для крымских татар. Автономия для татарского Крыма была бы обоснована и правильна — ведь Крым имеет коренное население, тем более незаслуженно выселенное в бездну Российской Федерации или подальше. Крымские татары — самые первые правообладатели Крыма как такового. Можно предположить с большой уверенностью, что уже к 1991 году Крым готовился к аннексии. Крымчане были даже обижены, что референдум оставил их с автономией, но в составе Украины. Той самой, которая проложила дороги, построила магазины, провела воду и дала Крыму жизнь и туристический поток», — пишет она в колонке для портала «Обозреватель».

Ранее экс-глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов заявил, что представители Крыма и Донбасса в 1991 году просили Ельцина не оставлять их в составе Украины. Позднее «URA.RU» рассказывало о причинах, по которым вопрос о присоединении юго-восточной части Украины не пользовался вниманием со стороны российских властей. По словам экспертов, одной из причин являлась занятость Бориса Ельцина борьбой с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, напоминает агентство Nation News.

В итоге Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Тогда больше 95% избирателей поддержали новый статус полуострова. В ответ на возражения других стран Москва неоднократно повторяла, что опрос проводился в соответствии с международным правом, поэтому тема принадлежности Крыма закрыта навсегда.