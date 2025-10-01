Выборы в Молдавии стали «глобальным провалом Запада», а внутри страны происходит тотальная зачистка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зачищается все. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов. <...> Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Так дипломат прокомментировала ситуацию с давлением, оказываемым нынешними властями страны на представителей оппозиционных политических сил.
Захарова заявила, что действия были осуществлены столь явно и авторитарно, что оспорить этот факт не представляется возможным. По ее словам, произошедшее — не просто позор, а очередной провал Запада, который, подобно событиям в Румынии, станет частью истории «западного хаоса».
Ранее Захарова сообщила, что Европейский союз осуществлял финансовое давление на избирателей Молдавии в преддверии парламентских выборов. Как отметила дипломат, представители европейских структур и политики открыто выражали поддержку партии «Действие и солидарность», при этом связывая дальнейшее предоставление финансовой помощи республике с победой именной этой политической силы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.