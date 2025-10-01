«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии

Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
По словам Захаровой, в стране
По словам Захаровой, в стране Фото:

Выборы в Молдавии стали «глобальным провалом Запада», а внутри страны происходит тотальная зачистка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачищается все. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов. <...> Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Так дипломат прокомментировала ситуацию с давлением, оказываемым нынешними властями страны на представителей оппозиционных политических сил.

Захарова заявила, что действия были осуществлены столь явно и авторитарно, что оспорить этот факт не представляется возможным. По ее словам, произошедшее — не просто позор, а очередной провал Запада, который, подобно событиям в Румынии, станет частью истории «западного хаоса».

Ранее Захарова сообщила, что Европейский союз осуществлял финансовое давление на избирателей Молдавии в преддверии парламентских выборов. Как отметила дипломат, представители европейских структур и политики открыто выражали поддержку партии «Действие и солидарность», при этом связывая дальнейшее предоставление финансовой помощи республике с победой именной этой политической силы.

