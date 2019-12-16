Макс Корж рассказал о потасовках на концерте в Перми

Макс Корж сообщил, что у его поклонников не было стычки с пожарнымиФото: личная страница Макса Коржа, Instagram
Белорусский певец Макс Корж рассказал о концерте в Перми, где произошел пожар, а фанатов облили водой. Кроме того, сообщалось, что поклонники исполнителя подрались с пожарными, которые боролись с возгоранием.
«То, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной», — написал исполнитель на своей странице в Instagram. Корж также похвалил борцов с огнем за то, что потушили зажженные файеры, освежили поклонников и «подстраховали танцпол».
Певец также обратил внимание на автобус со зрителями, который, возвращаясь из Перми в Екатеринбург, съехал с трассы и перевернулся. «Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам [автобусным турам], чтобы быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила», — уточнил Корж.
Исполнитель, концерт которого прошел 13 декабря, уточнил, что «до этого момента» не верил в приметы, касающиеся этого дня. Корж подчеркнул, что переживает за каждого фаната и надеется, что все поклонники после выступлений будут возвращаться домой «целыми и счастливыми».
Ранее сообщалось, что фанаты Макса Коржа зажгли десятки фаеров во время концерта исполнителя в пермском Дворце спорта «Молот». На видео, которые участники концерта опубликовали в Instagram, видно, что часть зрителей пытается отобрать у пожарных шланг. Позже организаторы концерта не подтвердили информацию о возможных потасовках между фанатами Коржа и пожарными.