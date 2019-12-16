15 декабря 2019

Макс Корж рассказал о потасовках на концерте в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Макс Корж сообщил, что у его поклонников не было стычки с пожарнымиФото: личная страница Макса Коржа, Instagram

Белорусский певец Макс Корж рассказал о концерте в Перми, где произошел пожар, а фанатов облили водой. Кроме того, сообщалось, что поклонники исполнителя подрались с пожарными, которые боролись с возгоранием.

«То, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной», — написал исполнитель на своей странице в Instagram. Корж также похвалил борцов с огнем за то, что потушили зажженные файеры, освежили поклонников и «подстраховали танцпол».

Певец также обратил внимание на автобус со зрителями, который, возвращаясь из Перми в Екатеринбург, съехал с трассы и перевернулся. «Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам [автобусным турам], чтобы быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила», — уточнил Корж.

Исполнитель, концерт которого прошел 13 декабря, уточнил, что «до этого момента» не верил в приметы, касающиеся этого дня. Корж подчеркнул, что переживает за каждого фаната и надеется, что все поклонники после выступлений будут возвращаться домой «целыми и счастливыми».

Ранее сообщалось, что фанаты Макса Коржа зажгли десятки фаеров во время концерта исполнителя в пермском Дворце спорта «Молот». На видео, которые участники концерта опубликовали в Instagram, видно, что часть зрителей пытается отобрать у пожарных шланг. Позже организаторы концерта не подтвердили информацию о возможных потасовках между фанатами Коржа и пожарными.

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Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, - это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Концерт незабываемый, но, к сожалению, есть и неприятности. Автобус с нашими ребятами из ЕКБ перевернулся. Водитель уснул. Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила. Короче, не верил я в пятницу 13 до этого момента. Последнее время каждый наш российский концерт во дворцах спорта попадает в СМИ. Именно поэтому в этом году мы перебрались на открытые стадионы, оставив на конец сезона два крытых концерта, и все два попали в СМИ)) Не думайте, что мне плевать на все, я также как и вы переживаю за каждый косяк и стараюсь делать все возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой. Пожарная, скорая - все рядом и на чеку. Но несмотря на все эти нюансы этот сезон был лучшим. Вы сами это знаете. Все это знают. Малые, я вас люблю!!!

Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)

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© Служба новостей «URA.RU»
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