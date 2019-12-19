Жителей Курганской области становится все меньше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Международная миграция в Зауралье выросла в разы. При этом сами жители Курганской области покидают регион. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Свердловскстатом.

По статистическим данным за 9 месяцев 2019 года, международная миграция в Курганскую область составила +862 человека. За этот же период прошлого года цифры были +144 иностранца. «Среди мигрантов наибольшее количество — граждане СНГ. Многие сейчас приезжают в наш регион учиться», — рассказала «URA.RU» главный специалист отдела переписи в Курганской области Свердловскстата Галина Князева.

На обучение иностранцы едут в том числе в Центр Илизарова, который принимает курсантов со всего мира. «Активно на обучение приезжают студенты аспирантуры из Казахстана, Таджикистана. Также на курсы приезжали врачи из Китая, Великобритании, Индии, Пакистана и других стран», — уточнили «URA.RU» в отделе маркетинга клиники.

В числе причин переезда иностранцев в Курганскую область Свердловскстат называет — поиск работы, возврат к прежнему месту жительства, из-за обострения криминогенной ситуации на Родине, экологические проблемы.

Цифры по миграции в пределах России показали, что в Зауралье прибыли 21,5 тысячи человек, а уехали 23,9 тысяч. То есть убыль населения региона составила почти 2,5 тысячи человек.