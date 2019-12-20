Подозрительную машину из Казахстана задержали на пограничном переходе в Троицке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупный груз контрафактных презервативов задержали в Челябинской области при попытке перевезти его через границу. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Грузовик, следовавший через КПП „Троицк“, был остановлен на трассе А-310 мобильной группой Челябинской таможни во взаимодействии с региональным Погрануправлением ФСБ России. В нем были обнаружены 750 блоков средств контрацепции с признаками контрафактности, всего девять тысяч упаковок презервативов», — рассказали «URA.RU» в ведомстве.

В общей сложности изъято 27 тыс. презервативов, все они переданы полиции города Троицка. Ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки, оценивается в 2,5 млн рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы.