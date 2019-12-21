Владимир Познер недоволен тем, что на российском телевидение критикуют политику Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Владимир Познер полагает, что российские федеральные каналы слишком много времени уделяют критике Украины и лидера этой страны Владимира Зеленского. Если на ТВ перестанут ругать украинскую политическую элиту, то отношения между странами вскоре наладятся, считает телеведущий.

«Не надо ругать Зеленского. Надо найти к нему пути. Это же явно другой человек. Ничего подобного, как разносили Украину по телевидению, так и… Я думаю, ну где мозги то? Кто думает? Позавчера наконец украинский философ, мыслитель задал Путину вопрос „Ну, может не стоит так уж ругать Украину, как Володя Соловьев?“. Путин сказал, что да, наверное не надо, это никуда не годится и он будет разбираться. Но это же бред какой-то», — сообщил Познер своим поклонникам в ходе встречи, состоявшейся в одном из столичных ресторанов (отрывки из мероприятия опубликованы на сайте «Познер Online» и на youtube-канале журналиста).

Познер полагает, что отношения между Россией и Украиной наладятся только после того, как на федеральных каналах станут говорить о лидере соседнего государства хотя бы в нейтральном ключе.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Познер сообщил, что ему нечего добавить к своим словам, сказанным на встрече с поклонниками.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Валдайского форума публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов. Ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны. С ней согласился ее супруг и соведущий Евгений Попов, заявивший, что без обсуждения политической жизни Украины на российском ТВ не обойтись.