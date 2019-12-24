Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

Пушков уверен, что генсек НАТО Столтенберг хочет создать видимость диалога с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет создать видимость диалога с Россией. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает News.ru.

«Вопрос в том, ради чего встреча», — написал Пушков в своем Twitter. По его мнению, Столтенберг заявил о готовности поговорить с Путиным либо ради создания видимости диалога на фоне растущей военной активности альянса, либо ради реального снижения напряженности в отношениях. Сам политик склоняется к первому варианту.

Ранее Кремль обеспокоили планы НАТО по увеличению оборонных расходов. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 миллиардов долларов в 2020 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в том, что отношения между Россией и НАТО постоянно ухудшаются.