Пушков оценил ответ Зеленского на стишок Путина про газ

Россия имеет превосходство над Украиной в газовом споре. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков, комментируя шутливую фразу украинского президента Владимира Зеленского в ответ на слова российского лидера Владимира Путина о газе.
В понедельник, 9 декабря, глава государства на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, говоря о вероятности заключения контракта на транзит газа между двумя странами, процитировал стихотворение Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет». Через три дня, как напоминает RT, Зеленский в эфире канала «1+1» ответил: «А у нас газопровод. И в этом баланс».
По мнению Пушкова, российская сторона имеет превосходство над украинской в газовом споре между странами, поскольку Киеву жизненно важно сохранить транзит через Украину. «Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу», —