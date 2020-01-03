Гагарина не согласилась с итогами шоу «Голос» и назвала победителем уральца

Полина Гагарина считает Ива Набиева победителемФото: Instagram Полины Гагариной
Певица Полина Гагарина не согласилась с официальными результатами музыкального шоу «Голос». Она считает, что победу в нем заслуживает ее подопечный Ив Набиев (настоящее имя Иван Агафонов).
«Мой победитель — Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист, яркий, многогранный, харизматичный. Пусть „Голос“ станет трамплином в твою большую артистическую жизнь!» — написала Гагарина в Instagram, сопроводив пост совместным снимком с музыкантом.
Певица выразила благодарность команде, которая работала с ней на шоу. По результатам голосования уроженец Пермского края Набиев, представлявший команду Гагариной, занял только третье место. Выступление на конкурсе он начинал в команде Шнурова. Однако в середине шоу скандальный музыкант предпочёл другого исполнителя и Набиева спасла Полина Гагарина.
Ив Набиев родился в поселке Майский Пермского края, в последнее время живет и работает в Москве. «Голос» — не первый его опыт участия в подобных шоу. Среди телепроектов, в которых отметился уральский музыкант, можно выделить шоу «Народный артист», «Сто к одному» и «Артист».