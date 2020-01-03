02 января 2020
01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019
29 декабря 2019
28 декабря 2019

Гагарина не согласилась с итогами шоу «Голос» и назвала победителем уральца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полина Гагарина считает Ива Набиева победителемФото: Instagram Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина не согласилась с официальными результатами музыкального шоу «Голос». Она считает, что победу в нем заслуживает ее подопечный Ив Набиев (настоящее имя Иван Агафонов).

«Мой победитель — Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист, яркий, многогранный, харизматичный. Пусть „Голос“ станет трамплином в твою большую артистическую жизнь!» — написала Гагарина в Instagram, сопроводив пост совместным снимком с музыкантом.

Певица выразила благодарность команде, которая работала с ней на шоу. По результатам голосования уроженец Пермского края Набиев, представлявший команду Гагариной, занял только третье место. Выступление на конкурсе он начинал в команде Шнурова. Однако в середине шоу скандальный музыкант предпочёл другого исполнителя и Набиева спасла Полина Гагарина.

Ив Набиев родился в поселке Майский Пермского края, в последнее время живет и работает в Москве. «Голос» — не первый его опыт участия в подобных шоу. Среди телепроектов, в которых отметился уральский музыкант, можно выделить шоу «Народный артист», «Сто к одному» и «Артист».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мой победитель???????? Ванька, @agivel ??, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий Артист , яркий, многогранный , харизматичный. Пусть #Голос станет трамплином в твою большую артистическую жизнь! Я хочу поблагодарить свою команду , которая на протяжении всей осени воплощала все музыкальные задумки: @chinkong ????, @yuriignatov ????, @sokrut ????! Ребята , спасибо за ваше время, профессионализм и талант! Немного ещё поспамлю #Голос ! Уж очень яркий сезон получился! ?? #полинагагарина #гагаринапоехали

Публикация от Polina Gagarina ???????? (@gagara1987)

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...