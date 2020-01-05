Роспотребназдор назвал самые опасные блюда в ресторанах

В ведомстве составили список блюд, которые чаще всего вызывают отравления Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Роспотребнадзоре рассказали, какими блюдами россияне чаще всего травятся в ресторанах. В шорт-лист попали салаты, десерты и шаурма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь, с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Помимо этого, бактерии и вирусы могут находиться на поверхностях плохо помытых овощей и фруктов.

В большинстве случаев причиной отравления становится халатное отношение к безопасности владельцев и сотрудников точек питания. Страдания посетителей становятся итогом того, что в ресторанах используют некачественные продукты, нарушают правила дезинфекции кухонного инвентаря и мойки посуды.

В Роскомнадзоре отмечают, что в случае плохого самочувствия после похода в ресторан следует немедленно обращаться к врачу. Медики не только смогут оказать своевременную помощь, но и помогут получить доказательства того, что вред здоровью был нанесен именно некачественной едой в конкретном заведении. Помимо этого, нужно всегда сохранять чеки из ресторанов, чтобы направить претензию хозяину общепита с прикрепленными чеком и медицинским заключением. Если владелец не реагирует на заявление, необходимо обратиться в суд, а также направить жалобу в Роспотребнадзор.