В правительстве требуют от Рогозина оздоровить космическую отрасль России

У федерального кабмина появились вопросы к Роскосмосу и Дмитрию Рогозину Фото: Официальный сайт Президента РФ

Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что основной проблемой российской космической отрасли является отсутствие рентабельности. По его мнению, исправить ситуацию должна госкорпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин.

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность, и выйти на серийное производство. Это „ахиллесова пята“ отрасли сегодня», — цитирует чиновника информагентство «Интерфакс».

По его словам, страна должна гордиться своей космической индустрией, и для этого есть все возможности. Борисов полагает, что руководству «Роскосмоса» необходимо найти реальные пути «оздоровления» российской космической отрасли.

Ранее Роскосмос начал активно готовить предложения в правительство РФ по изменению законодательства о госзакупках с целью избежать разорения своих предприятий. «Корпорацией подготовлены предложения по изменению законодательства, которые будут в установленном порядке рассмотрены правительством РФ. Изменения позволят обеспечить соразмерность санкций допущенным исполнителями контрактов нарушениям, сохранив при этом финансовую стабильность предприятий», — отмечали подчиненные Дмитрия Рогозина. А до этого в Роскосмосе официально заявили, что американская сторона уже не в первый раз пытается «похоронить» космическую сферу страны. Таким образом в госпорации ответили на статью The Hill, предвещающий крах России как космической державы.