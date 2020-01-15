Стрелка, от пули которого погиб восьмилетний мальчик, арестуют

Тагильского стрелка обвинили в убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Нижнего Тагила изберет 15 января меру пресечения для 35-летнего Александра Борисова, задержанного накануне по подозрению в убийстве восьмилетнего мальчика. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде. Следователи требуют ареста мужчины.

«Ходатайство об аресте Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, поступило в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила», — рассказала агентству Екатерина Масленникова, руководитель пресс-службы Свердловского облсуда. Рассмотрение назначено на 12 часов.

4 августа 2019 года пьяная компания устроила стрельбу по банкам в коллективном саду под Нижним Тагилом. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. По заявлению полиции, стрелок Александр Борисов перебросил винтовку на участок соседа и попытался скрыться, но был задержан.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Пять месяцев раненый мальчик пробыл в состоянии комы, но, не приходя в сознание, скончался 12 января — через десять дней после своего дня рождения. Стрелок Александр Борисов в интервью «URA.RU» заявил, что переживает из-за случившегося, однако он утверждает, что ребенок погиб от выстрела другого человека.