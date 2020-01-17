«Корпорация развития Пермского края» судится с банком «АК Барс» из-за застройщика

Корпорация развития Пермского края (КРПК) требует от банка «АК Барс» более 85 миллионов рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе КРПК. Арбитражный суд Республики Татарстан также привлек к делу пермского застройщика «Т.С.С.», которому банк выдавал свои гарантии.
«Банку были предъявлены банковские гарантии по возврату аванса ООО „Т.С.С.“. „АК Барс“ выплату в срок не произвел, в связи с чем КРПК подала иск в суд», — пояснили в пресс-службе корпорации. Там уточнили, что с другими банками аналогичные вопросы удалось урегулировать без обращения в суд.
В пресс-службе банка сообщили «URA.RU», что не комментируют ситуацию до завершения судебного разбирательства. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, утверждает, что до этого времени вопрос все же может быть урегулирован в добровольном порядке.
ООО «Т.С.С.» в конце 2018 года получило три госконтракта от АО «КРПК» на строительство жилых домов для переселенцев из зоны провалов в Березниках. Общая сумма контрактов превысила 2,2 млрд рублей. В августе—октябре 2019 года КРПК расторгла договоры с застройщиком из-за того, что он не справился с возведением шести домов в микрорайоне «Любимов».
«URA.RU» также рассказывало, что КРПК судится со «Сбербанком» из-за свердловского застройщика «СК Высотка», который не стал добровольно устранять выявленные недостатки при строительстве пяти домов 16-го квартала ЖК «Любимов».