Зеленский отказался принимать отставку украинского премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Как сообщает ТАСС, украинский лидер заявил, что сейчас нельзя дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.
Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку после публикации аудиозаписи, где он комментирует работу Владимира Зеленского во время беседы с министрами и представителями Национального банка Украины. Позднее Зеленский потребовал в течение двух недель найти того, кто вел аудиозапись разговора, и установить точный список лиц, кто участвовал в нем, пишет «
В разговоре с «URA.RU» украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что прошение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины является попыткой отвести от него критику.