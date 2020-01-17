Зеленский отказался принимать отставку украинского премьер-министра

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Отставка премьера не поможет стабилизировать ситуацию в стране, считает ЗеленскийФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Как сообщает ТАСС, украинский лидер заявил, что сейчас нельзя дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.

Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку после публикации аудиозаписи, где он комментирует работу Владимира Зеленского во время беседы с министрами и представителями Национального банка Украины. Позднее Зеленский потребовал в течение двух недель найти того, кто вел аудиозапись разговора, и установить точный список лиц, кто участвовал в нем, пишет «Федеральное агентство новостей».

В разговоре с «URA.RU» украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что прошение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины является попыткой отвести от него критику.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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