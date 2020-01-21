В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса подростка из-за рубля

Кондуктор выгнала школьницу из троллейбуса из-за 1 рубля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса 15-летнего подростка из-за того, что тому не хватило на проезд одного рубля. Пассажиры хотели доплатить за школьницу, но кондуктор отказалась брать их деньги.

О произошедшем в группе «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook рассказала мать подростка Елена. «Сегодня мою 15-летнюю дочь кондуктор выгнала из троллейбуса, не хватило одного рубля. Пассажирка троллейбуса (спасибо ей) хотела заплатить рубль за мою дочь, (но) кондуктор отказалась взять. Сказала, что это проблемы моей дочери, и деньги она не возьмет», — написала женщина.

В итоге кондуктор высадила подростка за две остановки до дома. Дорога пешком до дома заняла 15 минут. Как уточнила мать девочки, та два дня назад вернулась в школу. До этого месяц была на больничном из-за ангины. Оперативно связаться с Еленой не удалось.