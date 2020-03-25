Глава Союза пациентов: условие, при котором каникулы победят коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, продукты, покупатели, гастроном, заражение, гипермаркет, продуктовая корзина, бакалея, медицинская маска, вирус, покупка продуктов, скопление народа, маска на лицо, продуктовый магазин, продукты питания
Россиян призвали не ходить лишний раз в магазиныФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

К неделе выходных, которую объявил президент России Владимир Путин из-за угрозы коронавируса, россияне должны отнестись с ответственностью и исключить лишние контакты. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил сопредседатель Союза пациентов России Юрий Жулин.

«Неделя предоставленного отпуска позволит увеличит дистанцию между людьми», — обозначил Жулин важность объявленной меры в связи с развитием пандемии коронавируса. При этом он подчеркнул важность соблюдения карантинных мер. «Я бы призвал к ответственности, мы не должны идти в места массового скопления, вести праздничный образ жизни. Задача этой недели — максимально дистанцироваться от друг друга», — подчеркнул он. Юрий Жулин напомнил, что государство предприняло беспрецедентные меры социальной поддержки. «Тут очень важна гражданская позиция и самодисциплина», — призвал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. «Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», — уточнил глава государства, добавив, что «самое безопасное сейчас — побыть дома».

В России за сутки выявлено 163 новых зараженных коронавирусом. Их общая численность на 25 марта — 666 человек, из которых 410 находятся в Москве. Число заболевших в мире превысило 400 тысяч человек, более 18 тысяч умерли.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...