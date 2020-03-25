Глава Союза пациентов: условие, при котором каникулы победят коронавирус

Россиян призвали не ходить лишний раз в магазины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К неделе выходных, которую объявил президент России Владимир Путин из-за угрозы коронавируса, россияне должны отнестись с ответственностью и исключить лишние контакты. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил сопредседатель Союза пациентов России Юрий Жулин.

«Неделя предоставленного отпуска позволит увеличит дистанцию между людьми», — обозначил Жулин важность объявленной меры в связи с развитием пандемии коронавируса. При этом он подчеркнул важность соблюдения карантинных мер. «Я бы призвал к ответственности, мы не должны идти в места массового скопления, вести праздничный образ жизни. Задача этой недели — максимально дистанцироваться от друг друга», — подчеркнул он. Юрий Жулин напомнил, что государство предприняло беспрецедентные меры социальной поддержки. «Тут очень важна гражданская позиция и самодисциплина», — призвал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. «Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», — уточнил глава государства, добавив, что «самое безопасное сейчас — побыть дома».

В России за сутки выявлено 163 новых зараженных коронавирусом. Их общая численность на 25 марта — 666 человек, из которых 410 находятся в Москве. Число заболевших в мире превысило 400 тысяч человек, более 18 тысяч умерли.