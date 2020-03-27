Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий доставил первый заказ в рамках партийного проекта помощи пенсионерам во время коронавируса, рассказал он URA.RU. Заказать курьера смогут люди, которым не рекомендуется выходить из дома, заказы планируется оплачивать за счет спонсоров.
«Два дня назад мы создали волонтерский центр на базе региональной общественной приемной партии „Единая Россия“. Совместно с медиками и „Волонтерами Победы“ будем стараться обрабатывать заявки. Сегодня я провел тест-драйв системы, привез лекарство женщине с хроническим заболеванием», — рассказал URA.RU Виктор Шептий.
Регламент волонтеров предусматривает, что волонтеры приносят чек, который оплачивают пенсионеры, но партийцы планируют найти спонсоров для оплаты лекарств. «По ходу сориентируемся, как это подкрепить [финансово], в первую очередь попросим неравнодушных поддержать людей старшего поколения», — уточнил Шептий.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение по организации работы с волонтерами, чтобы оказывать максимальную помощь представителям старшего поколения.