В ХМАО застройщик продал квартиры, которые обещал передать для расселения аварийного жилья

В Нефтеюганске застройщик «Омск-трейс» получил земельный участок для строительства жилья под соцпрограммы, а в итоге продал квартиры в возведенной 16-этажке покупателям по коммерческой стоимости. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Предполагалось, что застройщик примет участие в программе развития застроенных территорий. Построит дом, переселит туда жителей рядом стоящих аварийных деревяшек, снесет их хибары, а затем на их месте возведет новостройки, в том числе, для коммерческой продажи. Однако предприниматель решил сыграть в короткую и просто распродал все квартиры в первом построенном доме, кинув при этом и чиновников, и аварийщиков», — сообщил инсайдер,
Директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Нефтеюганска Андрей Мага в разговоре с URA.RU заявил, что администрация сейчас ведет судебные тяжбы с застройщиком. «Мы уже прошли кассацию и все инстанции оказались на нашей стороне. Застройщик должен был передать муниципалитету более 50 квартир для предоставления гражданам на условиях социального найма, и оплатить выкупную стоимость собственникам порядка 70 квартир в аварийных домах», — прокомментировал Мага. Он также добавил, что исполнительные листы будут переданы судебным приставам.
Связаться с руководством строительной компании журналисту агентства не удалось, в приемной не ответили на телефонные звонки. Ранее URA.RU сообщало, что во дворе возведенной новостройки «Омск-трейса» в Нефтеюганске провалился кусок асфальта. Застройщик спорил с коммунальщиками, кто должен был отвечать за восстановление дорожного покрытия.