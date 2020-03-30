В Санкт-Петербурге ввели режим полной самоизоляции вслед за Москвой

Меры самоизоляции будут действовать до 5 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петербурге введен режим всеобщей самоизоляции до 5 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Гражданам будет разрешено покидать дома только для поездок на работу, для получения экстренной помощи, а также для совершения покупок продуктов и товаров первой необходимости. Также разрешается выгуливать собак на расстоянии 100 метров от дома и выносить мусор до ближайшей помойки.

«Обеспечить соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метров», — говорится в документе. Предполагается нанесение специальных разметок и установление режимов нахождения в зданиях и на прилегающих территориях.

При этом гражданам старше 65 лет режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля. Исключение будет сделано для руководителей и сотрудников предприятий, чье нахождение на работе является критически важным, а также для медицинских работников.

Режим самоизоляции ранее был введен в Москве. Затем премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам ввести аналогичные меры по профилактике распространения коронавируса COVID-19, после чего ограничительные меры были приняты во многих регионах РФ.