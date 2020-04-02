Пропавшего челябинского солдата нашли после обращения матери к Путину и Шойгу

Пропавший в сентябре 2019 года в Челябинской области контрактник Чебаркульской дивизии Данил Золотаренко нашелся, сообщила URA.RU его мать. Две недели назад женщина попросила президента РФ и министра обороны вмешаться в расследование.
«Данил жив и здоров, он находится в Челябинске. Следователь дал ему трубку, но он отказался со мной говорить», — рассказала корреспонденту URA.RU Вера Золотаренко.
По словам матери, она хотела приехать к сыну из Краснодара, но не смогла сделать это из-за введенного в крае карантина по коронавирусу. К моменту публикации новости, чтобы ограничить распространение COVID-19, силовики закрыли для жителей других регионов и границы Челябинской области.
Связь с сыном у женщины прервалась в начале сентября 2019 года. В розыск его объявили 6 января 2020 года. В марте Золотаренко обратилась к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой о помощи. По ее словам, после замены следователя розыск сдвинулся с мертвой точки.
«Новый следователь взялся сразу за дело, выслушал все мои соображения и проверил досконально все ниточки. Даже те моменты, о которых я сама забыла», — рассказала женщина URA.RU.