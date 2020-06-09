Жена погибшего водителя ответила на слова Ефремова о помощи. «А оживить не обещал?»

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , наручники, полиция, полицейский
Актеру грозит реальный срок за смертельное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявила, что не получала предложений о помощи. Так она отреагировала на сообщения СМИ, что актер выразил готовность помочь семье Захарова материально.

«А оживить не обещал?» — приводит «Вечерняя Москва» слова женщины.

По ее словам, никто из представителей Ефремова с ней не связывался и даже не выразил соболезнования. Она заявила также, что будет трбовать самого сурового наказания для Ефремова, передает РИА «Новости».

Реальный срок для виновного в смерти Захарова просит и его племянница Ксения. «Не только потому, что он убил моего близкого человека, а чтобы это было уроком для всех, кто садится за руль в таком состоянии», — цитирует Ксению в своем telegram-канале RT.

В компании, где Захаров работал водителем, отзываются о нем только положительно: «он был достойнейшим из сотрудников». Работодатель пообещал оказать помощь семье Захарова.

ДТП, которое, по предварительным данным, спровоцировал актер Михаил Ефремов произошло накануне поздно вечером. Актер, находившийся в состоянии алкогольного обвинения, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, позднее умер в больнице. Впоследствии СМИ сообщили, что в крови Михаила Ефремова, кроме алкоголя, были остаточные следы наркотиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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