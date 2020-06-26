Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В марте 2019 года ассоциация «Голос» сообщала , что ее активист Владислав Иванов проверял причину высоких результатов кандидата в губернаторы Подмосковья Андрея Воробьева на нескольких УИК и обнаружил на видео факт вброса бюллетеней. Главный редактор «Долгопрудненских страниц» Евгений Смеян обратился с заявлением в Следственный комитет, однако тот не стал возбуждать уголовное дело.

По данным сервиса «Спарк», ООО «Редакция «Долгопрудненские страницы» зарегистрировано в городе Долгопрудный Московской области. Учредители издания — Алексей Розанов и Евгений Смеян, Смеян также является руководителем ООО и два созыва работал в горсовете Долгопрудного. У газеты нет сайта, на форуме городского портала dolgopa.org помощник Смеяна сообщал, что тираж газеты — 10 000 экземпляров, а 2017 году вышло только 2 номера издания.

Советник главы избиркома Свердловской области Анастасия Анисимова подтвердила URA.RU факт выдачи аккредитации: «Они (представители от „Яблока“ — прим. ред.) сдали полный комплект документов в соответствии с требованиями. При этом они аккредитовались и на прошлые кампании».

Глава ТИК уточнил, что в настоящее время Иванов находится в его кабинете: журналист принес решение регионального отделения партии «Яблока» о своем назначении членом районной комиссии с правом совещательного голоса. «Будем рассматривать его кандидатуру», — резюмировал Удалов.

Председатель Орджоникидзевской ТИК Александр Удалов заявил URA.RU, что задержание журналиста не связано с его действиями на участке: «По словам сотрудника полиции, произошло два инцидента. Имея аккредитацию сотрудника СМИ, [мужчина] отказался обрабатывать руки антисептиком, а также предъявить рюкзак для осмотра. Причем до этого он посетил несколько комиссий, проводил фото-видеосъемку, говорил с председателями комиссий, никаких претензий к нему не было».

«Иванов нарушил требования по санитарной безопасности, а также регламент, связанный с обеспечением безопасности на участках», — знает собеседник в полиции. URA.RU обратилось за комментариев в пресс-службу полиции Екатеринбурга.

На участке №1633 на улице Стачек в Екатеринбурга был задержан журналист издания «Долгопрудненские страницы» Владислав Иванов, сообщил источник URA.RU в полиции Екатеринбурга. По информации инсайдера, он отказался обработать руки антисептиком, надеть маску и предъявить рюкзак для осмотра.

Всем участникам голосования обрабатывают руки антисептиком и, при необходимости, выдают маску (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно