27 июня 2020
26 июня 2020

Челябинский вице-губернатор поделился результатами теста на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, портрет, векшин анатолий
Анатолий Векшин пожелал своим коллегам скорейшего выздоровления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин не болеет COVID-19. Результатами теста на коронавирус он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Результат отрицательный! Здоров!» — рассказал Векшин. Заболевшим коллегам он пожелал скорейшего выздоровления.

Отвечающий за внешнюю политику вице-губернатор Анатолий Векшин ушел на самоизоляцию после того, как у троих его сотрудников был обнаружен коронавирус. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними работники подведомственного Векшину управления изолированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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