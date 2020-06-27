Челябинский вице-губернатор поделился результатами теста на COVID

Анатолий Векшин пожелал своим коллегам скорейшего выздоровления
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин не болеет COVID-19. Результатами теста на коронавирус он поделился с корреспондентом URA.RU.
«Результат отрицательный! Здоров!» — рассказал Векшин. Заболевшим коллегам он пожелал скорейшего выздоровления.
Отвечающий за внешнюю политику вице-губернатор Анатолий Векшин ушел на самоизоляцию после того, как у троих его сотрудников был обнаружен коронавирус. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними работники подведомственного Векшину управления изолированы.
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