01 июля 2020

В ЦИК отреагировали на жалобы при голосовании. «Ни один из двойников не проскочит»

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, кабинка для голосования, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Глава ЦИК: жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

За неделю голосования в Центризбирком поступили 7196 обращений граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции. По ее словам, жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало.

Памфилова отметила, что больше всего (79%) обращений поступило в связи с поправками, вносимыми в Конституцию РФ, а также за разъяснениям порядка голосования. Она также отреагировала на сообщения, что некоторые граждане пытались проголосовать несколько раз, в том числе за рубежом. «Ни один из двойников не проскочит. Попытку проголосовать несколько раз они могли совершить, но будет засчитан всего один голос», — отметила Памфилова.

В ЦИК заявили, что на голосовании избирательные комиссии обеспечили максимальную прозрачность и доступность, а это гарантирует легитимность плебисцита. По данным Центральной избирательной комиссии, к закрытию всех избирательных участков явка составила 64,99%. По итогам обработки 30% протоколов, поправки поддержали 74,10% россиян, против — 24,7%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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