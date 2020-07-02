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В ЦИК заявили, что на голосовании избирательные комиссии обеспечили максимальную прозрачность и доступность, а это гарантирует легитимность плебисцита. По данным Центральной избирательной комиссии, к закрытию всех избирательных участков явка составила 64,99%. По итогам обработки 30% протоколов, поправки поддержали 74,10% россиян, против — 24,7%.

Памфилова отметила, что больше всего (79%) обращений поступило в связи с поправками, вносимыми в Конституцию РФ, а также за разъяснениям порядка голосования. Она также отреагировала на сообщения, что некоторые граждане пытались проголосовать несколько раз, в том числе за рубежом. «Ни один из двойников не проскочит. Попытку проголосовать несколько раз они могли совершить, но будет засчитан всего один голос», — отметила Памфилова.

За неделю голосования в Центризбирком поступили 7196 обращений граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции. По ее словам, жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало.

Глава ЦИК: жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало Фото: Анна Майорова © URA.RU

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