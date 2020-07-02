Губернатор Шумков продвигает в облдуму своего человека Валентина Кислицына Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганскую областную думу от «Единой России» в Шадринске выдвигается водитель Валентин Кислицын. По результатам праймериз, говорят инсайдеры, он был четвертым, но возглавит партийный список.

«По 8 округу, где праймериз выиграл [Александр] Брюханов [действующий депутат], конфликт. [Губернатор Вадим] Шумков протаскивал [Валентина] Кислицына, шофера, но он оказался четвертым», — уточнил инсайдер URA.RU.

По его данным второе место занял представитель сельскохозяйственной компании из Шадринска, однако его настоятельно попросили снять свою кандидатуру. «Этот человек спорить не стал и написал заявление о снятии своей кандидатуры. Получается, что вторым становится депутат гордумы [Михаил] Харлов, но его, скорей всего тоже „попросят“. Следовательно, Кислицын, выходит на второе место», — считает источник.

Александр Брюханов в разговоре с агентством подтвердил, что по его информации он занял первое место на праймериз. Следовательно, он вероятнее всего пойдет одномандатником. Кто возглавит список ему неизвестно. Получить комментарии в шадринском отделении ЕР URA.RU не удалось, руководителя исполкома Нины Базыльниковой не оказалось на месте. Дозвониться на рабочий телефон Харлова так же не получилось. Телефонного номера Кислицына нет в распоряжении редакции. В департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В региональном отделении партии «Единая Россия» URA.RU прокомментировали, что об этом им ничего не известно. «Документы на рассмотрении в Москве. Как президиум Генерального совета примет решение, такой список будет вынесен на рассмотрении Конференции «Единой России», — уточнили в местном отделении ЕР.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обостряется конфликт «единороссов». Председатель Шадринской гордумы (в Курганской области) Анатолий Черных обвинил местное отделение партии «Единая Россия» в провокации. Депутат не прошел праймериз и рискует не попасть в новую думу. В партии объяснили, что такова воля избирателей. Некоторые депутаты, разочаровавшись в партии, покидают ее.