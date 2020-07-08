07 июля 2020
06 июля 2020

Челябинский губернатор раскрыл секрет семейного счастья. Архивное фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер голосует на избирательном участке. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Алексей Текслер и сам счастлив в семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал, какими были его родители в момент свадьбы. Архивный снимок он разместил в Instagram в День семьи, любви и верности.

«Сегодня День семьи, любви и верности. Я поздравил своих родителей. Они женаты больше 50 лет! — написал глава региона. — Поздравляю все семьи! Любите и будьте любимы! Берегите друг друга!»

Также он поделился мнением о том, чем его семья обязана своим благополучием. «Мы с сестрой всегда чувствовали поддержку родителей. В нашей семье принято все события переживать вместе. И хорошие моменты, и трудности. Думаю, это один из секретов семейного счастья», — написал челябинский губернатор.

Своей публикацией Текслер продолжил сложившуюся традицию. В День молодежи он показал более чем 200 тысячам подписчиков, как выглядел в 19 лет.

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Сегодня День семьи, любви и верности. Я поздравил своих родителеи?. Они женаты больше 50 лет! Мы с сестрои? всегда чувствовали поддержку родителеи?. В нашеи? семье принято все события переживать вместе. И хорошие моменты, и трудности. Думаю, это один из секретов семеи?ного счастья. Поздравляю все семьи! Любите и будьте любимы! Берегите друг друга! #Текслер #Челябинскаяобласть

Публикация от Алексеи? Текслер (@alexeytexler.official)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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