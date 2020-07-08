Алексей Текслер и сам счастлив в семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал, какими были его родители в момент свадьбы. Архивный снимок он разместил в Instagram в День семьи, любви и верности.

«Сегодня День семьи, любви и верности. Я поздравил своих родителей. Они женаты больше 50 лет! — написал глава региона. — Поздравляю все семьи! Любите и будьте любимы! Берегите друг друга!»

Также он поделился мнением о том, чем его семья обязана своим благополучием. «Мы с сестрой всегда чувствовали поддержку родителей. В нашей семье принято все события переживать вместе. И хорошие моменты, и трудности. Думаю, это один из секретов семейного счастья», — написал челябинский губернатор.

Своей публикацией Текслер продолжил сложившуюся традицию. В День молодежи он показал более чем 200 тысячам подписчиков, как выглядел в 19 лет.