Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию вокруг ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заступившись за арестованного политика.
«Мы будем смотреть, в чём вина будет, ведь некоторые говорят, мол, убийца-убийца. Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал», — сказал Жириновский в беседе с RT.
Лидер партии отметил, что в суде, вероятно, сторона обвинения будет пытаться доказать, что Фургал был одним из организаторов [убийств]. «Но это большая разница — убивать человека или быть одним из организаторов. Но и этого ещё нет», — добавил он.
Сергей Фургал, который представляет ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день, как напоминает «
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