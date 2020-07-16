15 июля 2020

Жириновский вступился за Фургала. «Большая разница — убить человека или быть одним из организаторов»

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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , портрет, жириновский владимир, жест рукой
Владимир Жириновский заступился за Сергея Фургала Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию вокруг ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заступившись за арестованного политика.

«Мы будем смотреть, в чём вина будет, ведь некоторые говорят, мол, убийца-убийца. Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал», — сказал Жириновский в беседе с RT.

Лидер партии отметил, что в суде, вероятно, сторона обвинения будет пытаться доказать, что Фургал был одним из организаторов [убийств]. «Но это большая разница — убивать человека или быть одним из организаторов. Но и этого ещё нет», — добавил он.

Сергей Фургал, который представляет ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 9 сентября. А с 11 числа в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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