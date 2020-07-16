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Сергей Фургал, который представляет ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день, как напоминает « Федеральное агентство новостей» , Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 9 сентября. А с 11 числа в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора.

Лидер партии отметил, что в суде, вероятно, сторона обвинения будет пытаться доказать, что Фургал был одним из организаторов [убийств]. «Но это большая разница — убивать человека или быть одним из организаторов. Но и этого ещё нет», — добавил он.

«Мы будем смотреть, в чём вина будет, ведь некоторые говорят, мол, убийца-убийца. Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал», — сказал Жириновский в беседе с RT .

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию вокруг ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заступившись за арестованного политика.

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