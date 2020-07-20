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Самое актуальное в Свердловской области на 20 июля. В заповеднике произошел лесной пожар, «Урал» вылетел из Кубка России

© Служба новостей «URA.RU»
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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , парфенов дмитрий
Дмитрий Парфенов после поражения в полуфинале Кубка России, покидает ФК «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФК «Урал» проиграл и тренер покинул клуб, свердловчане массово уехали из мест отдыха и устроили пробку на трассе, в заповеднике произошло возгорание леса, полиция нашла организаторов нелегальной дискотеки, в Екатеринбурге произошла массовая драка. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

Главный тренер покидает ФК «Урал»

  • Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов ушел в отставку после поражения команды со счетом 1:3 в полуфинале Кубка России. За выход в финал уральцы боролись с подмосковным ФК «Химки».

Екатеринбуржцы устроили пробку на Челябинском тракте

  • На трассе Челябинск — Екатеринбург вечером 19 июля образовалась многокилометровая пробка из-за ухудшения погоды. Отдыхающие на озерах Челябинской области жители Свердловской области решили покинуть водоемы до начала грозы.

В заповеднике «Денежкин камень» горит лес

Полицейские опросили организаторов нелегальной дискотеки

  • Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли трех организаторов нелегальной вечеринки на берегу Исети вблизи Театра Драмы. Молодые люди в ночь с 17 на 18 июля устроили диджей-сет, на который пришли сотни молодых людей.

Массовая драка произошла в Екатеринбурге

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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