Дмитрий Парфенов после поражения в полуфинале Кубка России, покидает ФК «Урал»
ФК «Урал» проиграл и тренер покинул клуб, свердловчане массово уехали из мест отдыха и устроили пробку на трассе, в заповеднике произошло возгорание леса, полиция нашла организаторов нелегальной дискотеки, в Екатеринбурге произошла массовая драка. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
Главный тренер покидает ФК «Урал»
- Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов ушел в отставку после поражения команды со счетом 1:3 в полуфинале Кубка России. За выход в финал уральцы боролись с подмосковным ФК «Химки».
Екатеринбуржцы устроили пробку на Челябинском тракте
- На трассе Челябинск — Екатеринбург вечером 19 июля образовалась многокилометровая пробка из-за ухудшения погоды. Отдыхающие на озерах Челябинской области жители Свердловской области решили покинуть водоемы до начала грозы.
В заповеднике «Денежкин камень» горит лес
- Крупный лесной пожар произошел в заповеднике «Денежкин камень», расположенном на севере Свердловской области. По информации директора заповедника Анны Квашниной, причиной возгорания стала аномальная жара.
Полицейские опросили организаторов нелегальной дискотеки
- Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли трех организаторов нелегальной вечеринки на берегу Исети вблизи Театра Драмы. Молодые люди в ночь с 17 на 18 июля устроили диджей-сет, на который пришли сотни молодых людей.
Массовая драка произошла в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге на улице Пехотинцев в ночь на 19 июля произошла массовая потасовка. По словам очевидцев, в драке участвовали около 80 человек, они кричали и бросались камнями.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «