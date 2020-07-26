Мясников резко высказался против дистанционного образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение никогда не заменит очное. Ситуация может привести к снижению уровня образования, которое и так ниже критической отметки. Такое мнение высказал телеведущий и врач Александр Мясников. Также он считает, что детям необходимо живое общение.

«При посещении школы ребенок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным- —навыки „межвидового“ общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в условиях пандемии коронавируса общение между школьниками относительно безопасно. Врач подчеркнул, что дети болеют COVID крайне редко. Кроме этого, бессимптомные носители, которыми могут быть школьники, гораздо менее опасны. Именно поэтому детей иногда называют «живыми вакцинами».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в России нет установок о полном переводе образования в дистанционный формат. Она призвала коллег развеивать слухи и разъяснять родителям, что учебный год школьники начнут за партами. Сенатор напомнила о словах президента России Владимира Путина по этой теме. Глава государства подчеркивал, что любую информацию о полном переводе образования в дистанционный формат он рассматривает как провокацию.