ВСУ атаковали школу в Белгородской области

В селе Таврово Белгородского района под удар вражеского беспилотника попало здание школы «Формула успеха». Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадало здание школы «Формула успеха». В результате атаки была пробита стена и поврежден потолок образовательного учреждения. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы.
Всего два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Город Шебекино также подвергся обстрелу и атаке беспилотного летательного аппарата. На территории одного из предприятий повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. На другом объекте зафиксировано повреждение кровли здания, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. Кроме того, удар беспилотника повредил еще один автомобиль.
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