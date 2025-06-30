ВСУ атаковали школу в Белгородской области

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На месте происшествия оперативно работают экстренные службы
На месте происшествия оперативно работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Таврово Белгородского района под удар вражеского беспилотника попало здание школы «Формула успеха». Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадало здание школы «Формула успеха». В результате атаки была пробита стена и поврежден потолок образовательного учреждения. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

Всего два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Город Шебекино также подвергся обстрелу и атаке беспилотного летательного аппарата. На территории одного из предприятий повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. На другом объекте зафиксировано повреждение кровли здания, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. Кроме того, удар беспилотника повредил еще один автомобиль.

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В селе Таврово Белгородского района под удар вражеского беспилотника попало здание школы «Формула успеха». Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. «Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадало здание школы «Формула успеха». В результате атаки была пробита стена и поврежден потолок образовательного учреждения. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы. Всего два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Город Шебекино также подвергся обстрелу и атаке беспилотного летательного аппарата. На территории одного из предприятий повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. На другом объекте зафиксировано повреждение кровли здания, выбиты окна и поврежден фасад социального объекта. Кроме того, удар беспилотника повредил еще один автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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