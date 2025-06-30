Верку Сердючку заподозрили в желании навсегда уехать с Украины

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим образом Верки Сердючки, рассматривает возможность навсегда покинуть Украину из-за давления со стороны властей и националистически настроенных граждан. Об этом рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с российскими журналистами.
«Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — отметил Дзюник в разговоре с aif.ru. Он также подчеркнул, что артист осознает сложную ситуацию в стране и не видит перспектив для дальнейшей творческой деятельности на родине. По словам продюсера, причиной подобных размышлений Данилко стали неоднократные претензии к исполнителю за использование русского языка в своих песнях.
Как пояснил Дзюник, у Данилко возникли трудности после недавнего инцидента на концерте в Одессе, когда артист в ответ на критику исполнил строчки с нецензурной лексикой. Ранее также сообщалось о привлечении к административной ответственности директора одного из отелей Киевской области за проведение концерта Данилко на русском языке.
Ранее Сердючка также спровоцировала скандал в Киеве, исполнив русскоязычные песни на концерте. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обратился в полицию по этому поводу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.