Верку Сердючку заподозрили в желании навсегда уехать с Украины

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Верка Сердючка задумывается об отъезде с Украины, сказал продюсер Дзюник
Верка Сердючка задумывается об отъезде с Украины, сказал продюсер Дзюник Фото:

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим образом Верки Сердючки, рассматривает возможность навсегда покинуть Украину из-за давления со стороны властей и националистически настроенных граждан. Об этом рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с российскими журналистами.

«Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — отметил Дзюник в разговоре с aif.ru. Он также подчеркнул, что артист осознает сложную ситуацию в стране и не видит перспектив для дальнейшей творческой деятельности на родине. По словам продюсера, причиной подобных размышлений Данилко стали неоднократные претензии к исполнителю за использование русского языка в своих песнях.

Как пояснил Дзюник, у Данилко возникли трудности после недавнего инцидента на концерте в Одессе, когда артист в ответ на критику исполнил строчки с нецензурной лексикой. Ранее также сообщалось о привлечении к административной ответственности директора одного из отелей Киевской области за проведение концерта Данилко на русском языке.

Ранее Сердючка также спровоцировала скандал в Киеве, исполнив русскоязычные песни на концерте. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обратился в полицию по этому поводу.

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Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим образом Верки Сердючки, рассматривает возможность навсегда покинуть Украину из-за давления со стороны властей и националистически настроенных граждан. Об этом рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с российскими журналистами. «Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — отметил Дзюник в разговоре с aif.ru. Он также подчеркнул, что артист осознает сложную ситуацию в стране и не видит перспектив для дальнейшей творческой деятельности на родине. По словам продюсера, причиной подобных размышлений Данилко стали неоднократные претензии к исполнителю за использование русского языка в своих песнях. Как пояснил Дзюник, у Данилко возникли трудности после недавнего инцидента на концерте в Одессе, когда артист в ответ на критику исполнил строчки с нецензурной лексикой. Ранее также сообщалось о привлечении к административной ответственности директора одного из отелей Киевской области за проведение концерта Данилко на русском языке. Ранее Сердючка также спровоцировала скандал в Киеве, исполнив русскоязычные песни на концерте. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обратился в полицию по этому поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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