В Совфеде рассказали, в каком формате начнется учебный год

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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, учитель, школьная линейка, школа
Учебный год 1 сентября начнется в традиционном формате, отметила Лилия Гумерова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В России нет установок о полном переводе образования в дистанционный формат. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Никаких установок о переходе только на формат дистанционного образования в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет», — цитирует Гумерову ТАСС. Она призвала коллег развеивать слухи и разъяснять родителям, что учебный год школьники начнут за партами.

Сенатор напомнила о словах президента России Владимира Путина по этой теме. Глава государства подчеркивал, что любую информацию о полном переводе образования в дистанционный формат он рассматривает как провокацию, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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