В Совфеде рассказали, в каком формате начнется учебный год

Учебный год 1 сентября начнется в традиционном формате, отметила Лилия Гумерова
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России нет установок о полном переводе образования в дистанционный формат. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Никаких установок о переходе только на формат дистанционного образования в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет», — цитирует Гумерову ТАСС. Она призвала коллег развеивать слухи и разъяснять родителям, что учебный год школьники начнут за партами.
Сенатор напомнила о словах президента России Владимира Путина по этой теме. Глава государства подчеркивал, что любую информацию о полном переводе образования в дистанционный формат он рассматривает как провокацию, напоминает телеканал 360.