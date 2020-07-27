15 августа Екатеринбургу исполнится 297 лет. Городские власти не будут организовывать уличные концерты, фестиваль «Картония», выставку ретро-автомобилей и другие массовые мероприятия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэрия Екатеринбурга не будет проводить в День города массовые мероприятия в офлайн-режиме. Об этом в рамках стрима на youtube-канале URA.RU сообщил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

«Теплилась надежда, что День города в 2020 году состоится, но эпидемиологическая ситуация не позволяет сейчас проводить массовые мероприятия. На День города в Екатеринбурге каждый год приходит до миллиона человек. Это не одно событие, а набор фестивалей, которые стартуют с начала августа и проходят на протяжении двух недель. Такая обширная программа не осталась бы незамеченной с точки зрения распространения коронавируса. День города будет в режиме онлайн», — пояснил Марков.

Так, в честь Дня города в Екатеринбурге пройдет радиомарафон. На всех радиостанциях города будут звучать поздравления горожан, включения звезд, пройдут викторины. Что касается салюта, то он пока под вопросом. При этом Марков уточнил, что в мэрии рассматривали вариант и полного отказа от праздника. «Была мысль не проводить День города, но есть сильные городские традиции. У нас больше 30 лет проходит „Городская свадьба“. Есть традиция проводить „Мисс Екатеринбург“. Мы не можем не отдать в этом году кому-то корону», — заключил он.

Известные жители Екатеринбурга, которые приняли участие в эфире, поддержали позицию властей повременить с массовыми мероприятиями, но заявили, что уже устали от ограничений. «Мы находимся на дне. Не зарабатывать по четыре месяца — сложно. Эти полумеры вызывают недоумение. Кому-то разрешают работать, кому-то нет», — заявил владелец клубов Power House Gym Антон Гиренко-Коцуба.

Среди тех, кого недавно коснулись послабления, оказались театралы. Репетиции творческих коллективов, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с ограниченным количеством посетителей глава региона Евгений Куйвашев разрешил 20 июля. «Какая-то жизнь в театрах возобновилась, но главное ведь то, как из этого всего мы будем выходить с точки зрения психологии. Уже сейчас, если кто-то кашляет, это воспринимается с опасением», — сказал режиссер-постановщик Музкомедии Сергей Пантыкин.