Экономист РАНХиГС объяснил, как МРОТ влияет на пенсии россиян

Для нормальной пенсии зарплата россиян должна быть не менее 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Чтобы повысить уровень пенсий в стране, необходимо существенно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), считает кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Добромыслов. По мнению эксперта, МРОТ в стране должен быть не ниже 30 тысяч рублей.

Выступая во время стрима, организованного медиагруппой «Патриот» и « Федеральным агентством новостей », Добромыслов отметил что на данный момент пенсии россиян «завязаны» на фонд заработной платы. «На сегодня в России есть недооцененный труд. Поэтому если подходить комплексно к решению этой задачи, то вначале надо повышать заработную плату, которая подтянет за собой уровень пенсионного обеспечения», — заявил эксперт. Он добавил, что для нормальной пенсии МРОТ в стране должен составлять не менее 30 тысяч рублей. «Это тот минимальный потребительский бюджет, который должен получать человек, работающий по найму. Тогда отчисления в Пенсионный фонд тоже вырастут вдвое, а люди получат дополнительный доход», — уверен Добромыслов.

Специалист также отметил, что индексация стажа за советский период для пенсионеров была проведена недостаточно справедливо. Кроме этого, из-за проблем в экономике в 1990-е и начале 2000-х годов в пенсионных формулах неправильно учитывался средний заработок по стране. Ранее в Совфеде оценили важность трудового стажа для размера пенсии. Как пишет RT, сенаторы отметили, что была проведена соответствующая конвертация при изменении законодательства, где каждый год трудового стажа в советское время учтён. «За каждый год сверх установленных лимитов пенсионерам доначислялись специальные бонусы, и люди, имеющие большой трудовой стаж, получили доплаты к пенсиям», — отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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