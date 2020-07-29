Экономист РАНХиГС объяснил, как МРОТ влияет на пенсии россиян

Чтобы повысить уровень пенсий в стране, необходимо существенно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), считает кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Добромыслов. По мнению эксперта, МРОТ в стране должен быть не ниже 30 тысяч рублей.
Выступая во время стрима, организованного медиагруппой «Патриот» и «
Специалист также отметил, что индексация стажа за советский период для пенсионеров была проведена недостаточно справедливо. Кроме этого, из-за проблем в экономике в 1990-е и начале 2000-х годов в пенсионных формулах неправильно учитывался средний заработок по стране. Ранее в Совфеде оценили важность трудового стажа для размера пенсии. Как пишет RT, сенаторы отметили, что была проведена соответствующая конвертация при изменении законодательства, где каждый год трудового стажа в советское время учтён. «За каждый год сверх установленных лимитов пенсионерам доначислялись специальные бонусы, и люди, имеющие большой трудовой стаж, получили доплаты к пенсиям», — отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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