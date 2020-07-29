В Салехарде состоятся праздничные мероприятия в честь Дня города
Власти Салехарда решили не отменять празднования в честь Дня города — сотрудник администрации оштрафован за ошибку при госзакупке — в Ноябрьске открыли гостиницу для жертв домашнего насилия — прокуратура нашла нарушения в колонии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:
В Салехарде планируют провести День города
- Власти Салехарда решили не отменять празднование Дня города, которое назначено на 12 и 13 сентября. Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский допустил, что к этому времени карантин по коронавирусу будет снят.
Бюджет Салехарда едва не лишился крупной суммы из-за ошибки
- Сотрудника управления транспорта и городского хозяйства администрации Салехарда оштрафовали за ошибку, которая могла стоить бюджету 13 млн рублей. Когда тот занимался закупкой мусоросжигающих установок, он едва не заключил контракт на поставку одной установки по цене двух.
На Ямале открыли гостиницу для жертв домашнего насилия
- В Ноябрьске появилась бесплатная гостиница для жертв домашнего насилия. Ямальцы, пострадавшие от конфликтов в семьях, смогут не только найти там приют, но и получить консультацию специалистов.
Адвокат из Ноябрьска пожаловался в СК на сотрудников полиции
- Член Адвокатской палаты ЯНАО Владислав Любимый из Ноябрьска обратился в окружную прокуратуру и следственное управление СК РФ с просьбой о защите от правоохранительных органов. Любимый полагает, что силовики готовят провокации.
Прокуратура нашла нарушения в колонии для пожизненно осужденных
- Прокуратура нашла нарушения в исправительной колонии №18 в ЯНАО, где отбывают пожизненные наказания. Ведомство обнаружило, что осужденных содержали с нарушениями. Среди прочего, руководство учреждения пренебрегало бытовым обеспечением осужденных.
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