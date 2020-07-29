28 июля 2020
27 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 29 июля. Салехард отметит День города, в регионе открыли гостиницу для жертв домашнего насилия

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль
В Салехарде состоятся праздничные мероприятия в честь Дня города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Салехарда решили не отменять празднования в честь Дня города — сотрудник администрации оштрафован за ошибку при госзакупке — в Ноябрьске открыли гостиницу для жертв домашнего насилия — прокуратура нашла нарушения в колонии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

В Салехарде планируют провести День города

Бюджет Салехарда едва не лишился крупной суммы из-за ошибки

На Ямале открыли гостиницу для жертв домашнего насилия

Адвокат из Ноябрьска пожаловался в СК на сотрудников полиции

  • Член Адвокатской палаты ЯНАО Владислав Любимый из Ноябрьска обратился в окружную прокуратуру и следственное управление СК РФ с просьбой о защите от правоохранительных органов. Любимый полагает, что силовики готовят провокации.

Прокуратура нашла нарушения в колонии для пожизненно осужденных

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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