Мировые цены на нефть ускорили рост на торгах в конце недели. Стоимость сырья марки Brent выросла на 0,9%, достигнув отметки в 43,64 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала до 40,44 доллара за бочку (+1,3%).
Российская валюта продолжает падать в цене. На момент закрытия Московской биржи доллар подорожал до 74,42 рубля (+1,25 коп.). Евро также прибавил в цене. Он торгуется по 87,6 рубля (+0,95). Рубль в июле продемонстрировал
Ситуация в России
Первоначальный взнос по ипотеке в России снизится с 20% до 15%. Понижение будет касаться льготной программы со ставкой 6,5% на покупку новостроек.
Родители, лишившиеся работы, начнут получать по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с 1 августа. Средства на эти цели выделяются из региональных бюджетов. Также в Пенсионном фонде России (ПФР), посчитали, что выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей получили 90% российский семей. Сейчас сотрудники фонда пытаются связаться с семьями, которые до сих пор не подали заявления.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что
Оптовые цены на российские
Ситуация в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего решения
Прогнозы и мнения экспертов
Госпрограмма льготной ипотеки со ставкой 6,5% теряет свою актуальность из-за снижения ключевой ставки. Многие банки уже предлагают кредитование под 5%. Как считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, для продолжения льготной программы государству нужно сильнее снижать ставку, но лучше остановиться и наблюдать за обстановкой. В то же время эксперты в сфере недвижимости заявили, что снижение первоначального взноса по льготной ипотеке может привести к росту закредитованности населения, как это было в США в 2008 году.
Пенсии нужно индексировать не реже двух раз в год, считает доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич. Он отметил, что повышать выплаты нужно не на фиксированную сумму, а на процент, обгоняющий инфляцию.
В августе падение рубля продолжится, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По мнению специалиста, сейчас лучшее время, чтобы потратить деньги на здоровье, поскольку стоимость медуслуг с каждым днем увеличивается.
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