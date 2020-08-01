Рубль не ждет восстановление в ближайшее время Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировые цены на нефть ускорили рост на торгах в конце недели. Стоимость сырья марки Brent выросла на 0,9%, достигнув отметки в 43,64 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала до 40,44 доллара за бочку (+1,3%).

Российская валюта продолжает падать в цене. На момент закрытия Московской биржи доллар подорожал до 74,42 рубля (+1,25 коп.). Евро также прибавил в цене. Он торгуется по 87,6 рубля (+0,95). Рубль в июле продемонстрировал максимальное ослабление с марта. Он снизился на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро. Это произошло из-за снижения спроса на облигации федерального займа, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила и активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.

Ситуация в России

Первоначальный взнос по ипотеке в России снизится с 20% до 15%. Понижение будет касаться льготной программы со ставкой 6,5% на покупку новостроек.

Родители, лишившиеся работы, начнут получать по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с 1 августа. Средства на эти цели выделяются из региональных бюджетов. Также в Пенсионном фонде России (ПФР), посчитали, что выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей получили 90% российский семей. Сейчас сотрудники фонда пытаются связаться с семьями, которые до сих пор не подали заявления.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что тема нового оборотного налога не готовилась и не обсуждалась на правительственном уровне. Ранее на сайте нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов.

Оптовые цены на российские яблоки выросли на 20%. Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил дальнейшего подорожания этих фруктов.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев. Он напомнил, что в то время как 40 млн граждан страны подали заявки на пособие по безработице, чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

Госпрограмма льготной ипотеки со ставкой 6,5% теряет свою актуальность из-за снижения ключевой ставки. Многие банки уже предлагают кредитование под 5%. Как считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, для продолжения льготной программы государству нужно сильнее снижать ставку, но лучше остановиться и наблюдать за обстановкой. В то же время эксперты в сфере недвижимости заявили, что снижение первоначального взноса по льготной ипотеке может привести к росту закредитованности населения, как это было в США в 2008 году.

Пенсии нужно индексировать не реже двух раз в год, считает доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич. Он отметил, что повышать выплаты нужно не на фиксированную сумму, а на процент, обгоняющий инфляцию.

В августе падение рубля продолжится, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По мнению специалиста, сейчас лучшее время, чтобы потратить деньги на здоровье, поскольку стоимость медуслуг с каждым днем увеличивается.

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