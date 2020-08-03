Бывший главный полицейский Москвы стал заместителем главы ФСИН

Бывший начальник Оперативного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации и экс-глава московской полиции Анатолий Якунин стал заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Помимо этого, силовику присвоено новое звание в системе внутренней службы.
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу за подписью президента РФ Владимира Путина, с сегодняшнего дня Якунин освобождается от занимаемой ранее должности и переходит в уголовно-исполнительную систему РФ. Помимо этого, силовику присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
До своего назначения Анатолий Якунин занимал должность начальника ГУ МВД по Москве, а также возглавлял Оперативное управление МВД РФ. В апреле этого года, по информации источников «Коммерсанта», силовик по результатам проверки получил «неполное служебное соответствие», а работа его ведомства была признана неудовлетворительной.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.