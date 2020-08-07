Города России спасли от произвола чиновников в благоустройстве

Жители городов смогут сами выбирать проекты благоустройства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Благоустройство в российских городах будет чаще отвечать на реальные запросы жителей. Подписанный президентом Владимиром Путиным закон о «народном бюджетировании» решит проблему, когда чиновники игнорируют пожелания граждан в решениях об улучшении муниципальной инфраструктуры, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Закон о «народном бюджетировании», внесенный в Госдуму «Единой Россией», был одобрен президентом в конце июля. Документ дает возможность жителям населенных пунктов самостоятельно выбирать, на какие объекты благоустройства нужно тратить бюджетные деньги. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль. В 2018 году такая технология была задействована в 33 регионах в пилотном режиме, теперь же она будет распространена по всей стране.

На Ямале планируют благоустроить около 700 дворов Фото: пресс-служба «Единой России»

«Президент поддержал нашу инициативу распространить „народное бюджетирование“ на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти „живым“, и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников подтвердил пользу от изменений: «На проекты благоустройства округ выделил 2,8 млрд рублей, что позволит провести работы почти в 700 дворах. Благодаря инициативному бюджетированию жители округа в диалоге с властями формируют то пространство, в котором будут жить: парки, новые досуговые площадки, арт-объекты».

В Курганской области проект «Городская среда» действует четыре года Фото: пресс-служба «Единой России»

Параллельно с «народным бюджетированием» сопровождением проектов благоустройства занимается партпроект «Единой России» «Городская среда». Его цель — привлечь как можно больше жителей к приемке работ и общественным обсуждениям, рассказал координатор «Городской среды», депутат Госдумы Павел Качкаев. В 2019 году проект участвовал в благоустройстве 11 тысяч дворов и шести тысяч общественных пространств, которые обошлись бюджету в 40 млрд рублей. В партии ожидают, что с новым законом проект «Городская среда» ощутимо расширит свое влияние.

Координатор «Городской среды» в Курганской области Игорь Прозоров добавил, что проект действует в регионе уже четыре года: «Особенностью голосования в этом году стала очень большая активность жителей микрорайона Заозерный: десятки тысяч человек высказались за благоустройство большой площадки в четвертом микрорайоне и на территории между шестым микрорайоном и озером Черное, где предлагается создать ландшафтный парк».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.