США пригрозили РФ большими последствиями за «сделку» с талибами

Майк Помпео сказал Сергею Лаврову, что Россия ответил за сделку с талибами, если это подтвердится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила талибам за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом говорится в интервью, распространенном американским госдепартаментом.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами [военным руководством РФ]. Мы не будем это терпеть», — сказал Помпео в интервью (цитата по РИА «Новости»).

Ранее, напомним, американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что некое подразделение военной разведки РФ побуждало боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» нападать на солдат международной коалиции в Афганистане. Позже разведка США признала это сообщение фейком. С аналогичным заявлением, как напоминает RT, выступили и в самом «Талибане».

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