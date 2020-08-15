Россияне смогут пополнять карты на кассах магазинов

Россияне смогут пополнять баланс банковских карт на кассах магазинов. Первым данную технологию уже в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк.
«Снять наличные или пополнить карту можно будет рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платежному терминалу», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитную организацию. Проект также намерены Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ. В настоящий момент платежная система Visa обсуждает с участниками рынка использование данного сервиса.
Для реализации услуги пополнения баланса платежных карт на кассах торговых точек, как отмечают в «Дом.РФ», банк и магазин должны будут заключить договор эквайринга — приема безналичных платежей. Данный проект, согласно данным ЦБ, позволит повысить финансовую доступность в отдаленных районах. Подобный сервис в малонаселенных пунктах уже использует Почта Банк.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что россияне смогут совершать переводы и платежи, а также пополнять карты на кассах магазинов. По ее словам, проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов сейчас охватывает 4,2 тысячи точек, в начале 2019 года таких пунктов было всего сто, пишет агентство Nation News.
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